Lotto trekt zonder titelverdediger naar Scheldeprijs: John Degenkolb en Gerben Thijssen wel mee als rappe mannen

Het was al een tijdje bekend dat Ewan niet van start zou gaan in de Scheldeprijs. Nochtans won de Australiër de eendagskoers vorig jaar, maar dat heeft niet de liefde voor dit soort wedstrijden perse aangewakkerd. Het zijn dus anderen die woensdag hun kans mogen gaan.

Dan komt Lotto Soudal toch uit bij de ervaring van John Degenkolb en het enthousiasme van Gerben Thijssen. Roger Kluge en Tosh Van der Sande zijn renners die hen kunnen bijstaan. Of ze kunnen het ook proberen met een late uitval van Brent Van Moer, zoals in Brugge-De Panne.

Tomorrow, we take on the Scheldeprijs?ref_src=twsrc%5Etfw">@Scheldeprijs - which promises to be a spectacular edition - with these seven riders:



🇩🇪 @johndegenkolb

🇧🇪 @FrisonFrederik

🇩🇪 @kluge_roger

🇧🇪 @Thijssen_Gerben

🇧🇪 @Brentvanmoer

🇧🇪 @Toshvds

🇧🇪 @FlorianVermeers Scheldeprijs?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Scheldeprijs pic.twitter.com/YYGp8fGl4K