Deelnemersveld scheurt in waaiers uit mekaar: Bennett, Nizzolo, Philipsen en Ackermann houden kansen gaaf

Na een wedstrijdbegin met veel valpartijen is het nog een echt waaierfestival geworden in de Scheldeprijs. En dat terwijl toch vooral sprinters tot de favorieten behoorden. Een aantal van die sprinters zijn er wel in geslaagd om mee te zijn met die eerste waaier.

Daar is veel schoon volk vertegenwoordigd. Niet in het minst: Sam Bennett, de topfavoriet van velen. Waar hij in Gent-Wevelgem nog geïsoleerd geraakte, heeft hij nu lead-out mee aan zijn zijde. Ook Nizzolo en Danny van Poppel, twee andere renners die in Gent-Wevelgem sterk waren, zijn opnieuw mee met de goede waaier. VIER MAN VAN BORA-HANSGROHE Van de rappe mannen zijn ook Ackermann en Philipsen mee. Ackermann wordt vergezeld door drie ploegmaats met Schwarzmann, Politt en Burghardt, Philipsen heeft Rickaert aan zijn zijde. Voorts ook nog voorin: Walscheid en Russo. Mogelijk kan een tweede groep nog wel terugkomen. Die bestond oorspronkelijk uit Dewulf, Selig, Sénéchal, Van Lerberghe, Koch, Bol, Kristoff, Merlier, De Bondt, Mozzato, Siskevicius, Van Gestel, Van Schip, Bugter en Havik. Kristoff en Merlier zijn door een valpartij echter teruggewaaid tot in een derde groep. Voor hen ziet het er dus minder goed uit.