Meteen waaiers maar vooral crashes eisen slachtoffers: opgaves van Frison, Halvorsen en Van Staeyen

Zoals voorspeld zijn de waaiers van de partij en helaas waren ook crashes deel van het gegeven in de aanvangsfase van de Scheldeprijs van dit jaar. Dit met als gevolg dat een aantal renners al zeer vroeg uit de wedstrijd zijn gestapt.

Van startplaats Terneuzen ging het verder Zeeland in en daar duurde het niet lang of het peloton scheurde in drie waaiers. En erger: er waren ook valpartijen die slachtoffers maakten. Zo zal Schotenaar Michael Van Staeyen niet zijn geliefde aankomst bereiken. Hij was één van de eerste renners die tegen het asfalt ging.

HOPEN OP VERLOSSEND NIEUWS OVER FRISON

Ook Frederik Frison en Kristoffer Halvorsen waren bij een valpartij betrokken. De fietsbrillen vlogen bij momenten in het rond. Vooral Frison was hard neergekomen. Zowel zijn kousen, zijn short als zijn shirt op schouderhoogte waren gescheurd. Mogelijk heeft hij ook verwondingen opgelopen aan het gezicht. Zeker bij hem is het hopen op verlossend nieuws bij een eventuele update.

GEEN SPRINT VAN HALVORSEN

Net als Frison was het dus ook voor Halvorsen al vroeg einde wedstrijd. De Noor reed ooit bij Sky en draagt nu de opvallende geel-rode outfit van Uno-X. In geval van een massasprint mocht hij toch ambiëren om ergens voorin te eindigen. Ook Pelucchi, Oliveira, Lecroq en Welten zijn namen van renners die opgegeven hebben.

Na een intense eerste veertig kilometer kwam het overigens weer tot een samensmelting, maar het laatste woord is duidelijk nog niet gezegd op vlak van waaiers.