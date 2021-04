Axel Merckx vergelijkt Jasper Philipsen met twee Vlaamse koersmonumenten

Jasper Philipsen van Alpecin-Fenix spurtte in de Scheldeprijs naar de overwinning. Voor Axel Merckx is Philipsen geen onbekende.

Axel Merckx zag Philipsen al bij Hagens Berman Axeon zich ontwikkelen en kijkt niet op van de overwinning in de Scheldeprijs. "Hij is een klasbak", zegt Axel Merckx in Extra Time Koers op Sporza. "Toen hij in 2018 bij ons reed, had hij al een enorme groeimarge. Hij won een etappe in de Baby Giro en in de ronde van Utah klopte hij de beste sprinters op hoogte."

Volgens Merckx is Philipsen vooral een sprinter. “Voor het klassieke werk moet hij nog ontwikkelen. Het talent heeft hij zeker - dat heeft hij in de Scheldeprijs nog eens bewezen - maar er moet nog veel aan gewerkt worden."

Hij vergelijkt Philipsen meteen met twee groten uit het verleden. "Jasper is natuurlijk heel snel. Ook Johan Museeuw en Tom Boonen waren sprinters in hun beginjaren. Maar of Philipsen zo ver zal raken, weet ik niet. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen."