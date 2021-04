Duitse topsprinter duwt Belgische wielertoerist 20 kilometer nadat die te maken kreeg met pech

Knap gebaar van Pascal Ackermann. De Duitse topsprinter was aan het trainen in Mallorca toen hij plots een Belgische wielertoerist had opgemerkt die te maken had met pech. Ackermann besloot de toerist dan ook te helpen.

Pascal Ackermann heeft zich van zijn beste kant laten zien. De Duitse sprinter heeft namelijk een wielertoerist geholpen die te maken kreeg met pech. Zo zou Ackermann hem 20 kilometer vooruit geduwd hebben. Ackermann gaf meer uitleg op Instagram. "Wielrenners moeten samenwerken! Vandaag kwam ik Kevin tegen op een eenzame weg met een gebroken derailleur... dus besloot ik hem de laatste 20km naar huis te duwen", aldus Ackermann.