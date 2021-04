Kata Blanka Vas tekent bij topploeg uit het vrouwenwielrennen en ziet Mathieu van der Poel als voorbeeld

Doltcini-Van Eyck-Proximus had al aangekondigd dat Kata Blanka Vas zou vertrekken en de overstap zou maken naar een WorldTour-team. Die WorldTour-ploeg is SD Worx, de ploeg die in het wegwielrennen zo vaak domineert à la Deceuninck-Quick.Step bij de mannen.

SD Worx heeft nu ook een supertalent uit het veldrijden beet met Kata Blanka Vas. Al kan ze ook wel overweg met de mountainbike en de wegfiets. De 19-jarige Hongaarse heeft een contract getekend bij SD Worx voor twee jaar. De overeenkomst gaat in op 1 juni 2021. Wanneer het volgende veldritseizoen aanvat, zal ze dus reeds haar nieuwe ploeg vertegenwoordigen.

"Ik had een goed gevoel vanaf de eerste meeting met Danny Stam. Je gevoel is een belangrijke indicator wanneer je de keuze maakt voor een nieuwe ploeg. De ploeg geeft me de vrijheid om de drie disciplines te combineren. Ik weet nog niet wat me het beste ligt: veldrijden, mountainbike of wegwielrennen. Ik hoop dat de volgende jaren te ontdekken", zegt Vas op de site van SD Worx.

Zo'n verhaal doet denken aan een bepaalde renner uit het mannenpeloton. "Mathieu van der Poel kan in dat opzicht een goed voorbeeld zijn voor mij. Hij toont dat je tot een bepaalde leeftijd de drie disciplines kan combineren en zo jezelf kan ontwikkelen en kan doorstoten naar de wereldtop."