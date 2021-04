Deceuninck-Quick.Step geeft update over gecrashte renners in de Brabantse Pijl

De 61ste editie van de Brabantse Pijl is niet de editie van Deceuninck-Quick.Step geworden. De crashes onderweg hypothekeerden al de kansen van het team. Rémi Cavagna finishte nog het dichtst. Verder dan een plek net buiten de top tien geraakte de Fransman ook wel niet.

De uitslag was echter het minste van de zorgen bij Deceuninck-Quick.Step. Bij een valpartij in de laatste 40 kilometers waren liefst drie renners van de ploeg betrokken: Mattia Cattaneo, Mikkel Honoré en Florian Sénéchal. Alle drie moesten ze opgeven.

Deceuninck-Quick.Step kan wel melden dat het al bij al goed gaat met hen. Er werden verdere onderzoeken uitgevoerd en die brachten aan het licht dat er niet gevreesd moet worden voor ernstige blessures. Ze zullen dus wel beschikbaar zijn voor de koersen die verder nog op hun planning staan.

© photonews

Van die drie had enkel Mikkel Honoré - recent nog goed voor ritwinst in de Ronde van het Baskenland - hechtingen nodig. De Deen had immers een snee aan zijn rechterarm.