Jumbo-Visma met Wout van Aert en Primoz Roglic naar de Amstel Gold Race: "We vullen mekaar goed aan"

Jumbo-Visma start met ambitie in de Amstel Gold Race. De Nederlandse wielerformatie heeft met Wout van Aert en Primoz Roglic namelijk twee kaarten die ze in de klassieker kunnen uitspelen.

Zondag staat de Amstel Gold Race op het programma. Naar jaarlijkse traditie staat er ook nu een mooi deelnemersveld aan de start en bij Jumbo-Visma rekenen ze zelfs op twee kanonnen om de overwinning binnen te halen: Wout van Aert en Primoz Roglic.

Volgens van Aert hoeft het geen probleem te zijn dat ze samen aan de start staan. "We vullen mekaar goed aan. Wij starten dan ook op gelijke voet in de Amstel Gold Race", aldus Wout van Aert in een interview bij Sporza.