Lampaert geeft moment aan dat hij in Cav ging geloven en ook Planckaert is believer: "Het laatste nog niet van gezien"

Mark Cavendish is weer helemaal terug na drie overwinningen op rij. Bij Deceuninck-Quick.Step hadden ze een sprookje met hem voor ogen en dat lijkt uit te komen. De vraag is nu: mogen we van hem nog echt grootse toeren verwachten?

Yves Lampaert bespreekt in Extra Time Koers hoe hij aankeek tegen de comeback van Cavendish bij Quick.Step. "Op het eerste trainingskamp in december had ik zoiets van: oei, nog veel werk. In januari waren er koerskes van vier kilometer op training. Ik ging aan op 200 meter. Ik zeg: het is hier voor mij. Cavendish passeerde mij al lachend. Vanaf dat moment zei ik: ja, het zit er nog in."

In de Ronde van Turkije zijn Philipsen en Greipel wel de enige tegenstanders met een naam van dienst. Misschien moet de euforie dan toch wat getemperd worden. Niets van dat bij Eddy Planckaert, die is helemaal mee in het verhaal van de Cav-comeback.

VLEUGELS GEKREGEN

"Dat is iemand die vleugels gekregen heeft", zegt Planckaert over Cavendish. "Twee jaar in zijn kot gezeten en nu breekt hij weer los. Zo'n mannen, die hebben karakter en klasse... Van Cavendish heb je het laatste nog niet gezien dit jaar, geloof mij."