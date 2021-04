Enric Mas maakt favorietenrol waar en zet koninginnenrit Ronde van Valencia op zijn naam

Enric Mas heeft zijn favorietenrol waargemaakt in de Ronde van Valencia. De Spaanse klassementsrenner van Movistar won de derde etappe en is zo ook de nieuwe leider in de rittenwedstrijd.

Enric Mas is de nieuwe leider in de Ronde van Valencia. De Spaanse renner was namelijk de sterkste in de koninginnenetappe. Hij haalde het in de sprint van de Franse renner Victor Lafay. Rémy Mertz was de eerste Belg op een knappe zesde plaats. De voorsprong van Mas bedraagt nu acht seconden op eerste achtervolger Lafay. Élie Gesbert staat derde in het klassement op 17 seconden en Mertz is de eerste Belg op 44 seconden. Morgen staat een korte tijdrit van 14 kilometer op het programma.