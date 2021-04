Lotto Soudal rekent op vijf landgenoten, waaronder Tim Wellens, in de Amstel Gold Race

Zondag staat de Amstel Gold Race op het programma. De ploegen zijn dan ook hun selecties aan het bekendmaken voor de Nederlandse klassieker en het is voor Lotto Soudal niet anders. De Belgische wielerformatie maakte haar selectie deze middag bekend.

Zo lijkt Tim Wellens de kopman te zijn voor de wielerploeg. Naast Wellens starten er met Sébastien Grignard, Sylvain Moniquet, Tosh Van der Sande en Brent Van Moer nog vier andere landgenoten. De selectie wordt verder aangevuld met de Pool Tomasz Marczyński en de Italiaan Stefano Oldani.

