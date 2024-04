Plots speelt Lotto Dstny weer grote rol in klassiekers, Belg die er voor zorgt legt uit waarom: "Dit is tegen de wereldtop!"

Jarenlang was Lotto Dstny verstoken van een grote rol in de klassiekers. Die tijd is voorbij, met de Belg Maxim van Gils die nu hoge toppen scheert in de klimklassiekers.

Terwijl de geschiedenis van de ploeg eerder wijst op traditie in de kasseiklassiekers, is het nu de toekomst in de klimklassiekers die mooi oogt. De jongste prestaties van Maxim Van Gils in de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik is hiervoor het beste bewijs. "Dit is een belangrijke periode", beseft de 24-jarige renner.

"Ik ben wel iemand die echt doelen nodig heeft", verklaart hij waarom hij net in die wedstrijden zo goed was. "De Ardennenklassiekers waren een heel groot doel. Ik heb over deze periode vaak getelefoneerd en gesproken met mijn coach Michel Geerinck. De ploeg had ook wel veel vertrouwen in mij." Dat vertaalde zich in een opvallende beslissing.

VAN GILS EN LOTTO DSTNY MAKEN GOEDE KEUZE

"Daarom dat ik ook de Brabantse Pijl mocht skippen, omdat ik nadien top wou zijn." Van Gils had daar zelf om gevraagd. "Ik heb wel bewezen dat dat de goede keuze was." Wat nadien volgde was inderdaad niet min. Finale gereden in de Amstel, podium gehaald in de Waalse Pijl en dat laatste bijna nog eens herhaald in Luik.

Hoe kijkt Van Gils nu zelf terug op dat drieluik? "Positief, hé. Ik heb supergoede resultaten behaald. Dit is tegen de absolute wereldtop! Twintigste, derde en vierde. Ik denk dat dat niet slecht is."