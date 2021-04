Ondanks wildcard voor ploeg komt hij niet aan de start: "Mijn voorspelling en favorieten?"

Jelle Vanendert start zondag niet in de Amstel Gold Race, al had zijn ploeg wel een wildcard gekregen voor de koers.

In 2012 en 2014 stond hij telkens als tweede op het podium van de Amstel Gold Race, maar dit jaar rijdt hij niet mee. “Omdat ik niets te zoeken heb in deze editie van de Amstel”, vertelt Jelle Vanendert aan Het Nieuwsblad. “De reden? Het parcours.”

Vanendert verwacht dan ook niet veel van de koers. “Het wordt een flauwe finale, ook al omdat er geen voorspel is. Waarom is de finale van de Amstel doorgaans een duel van man tegen man? Omdat we die nerveuze lus doorheen Nederlands-Limburg hebben gehad. Draaien, keren, op en af met enkele ijkpunten zoals de Kruisberg, de Eyserbosweg en de Keuteberg. Het is daar dat de eerste schifting wordt gemaakt, het is daar dat iedereen wordt afgemat.”

“Het rondje dat ze nu moeten doen, is weliswaar lastig, maar loopt toch vooral over brede wegen, waar het makkelijk controleren is. Dit rondje valt binnen de mogelijkheden van heel wat renners, ook van de knechten. Mijn voorspelling is dan ook dat er gespurt zal worden door een peloton van een veertigtal renners. Mijn favoriet? Toen ik het parcours zag, moest ik spontaan aan Michael Matthews denken. En Van Aert uiteraard, nu hij start. Maar die is overal favoriet.”