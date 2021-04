Shirt Jumbo-Visma voor Tour 2021 is bekend: 'The Rapid Rebel' heeft het gehaald

Het aangepaste shirt dat de renners van Jumbo-Visma in de Tour zullen aantrekken, is bekend. 'The Rapid Rebel', dat is de naam die het winnende shirt heeft meegekregen. Het was één van drie designs waaruit fans online op konden stemmen.

Het is een shirt met grijze patronen, met een geel vlak rond de naam van sponsors Jumbo en Visma in het midden. De Nederlandse wielerformatie toonde zich bereid om een aangepast shirt te ontwerpen voor de Tour, om niet te veel in het vaarwater van 'le maillot jaune' te komen.

Twee andere shirts, met de namen 'The Black Bee' en 'Transition', kwamen ook in aanmerking. De keuze van de fans is dus gevallen op 'The Rapid Rebel'. Dat is ook het shirt dat bij een eerdere tussenstand al de meeste stemmen had gekregen.

Our fans have spoken🥁 57.979 votes have decided that 𝚃𝚑𝚎 𝚁𝚊𝚙𝚒𝚍 𝚁𝚎𝚋𝚎𝚕 is going to represent us this summer.



A new update about our new Tour de France jersey will be released next Monday. Stay tuned!😏#chooseourblackandyellow pic.twitter.com/yt4qmWdxE5 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 16, 2021

Maandag komt Jumbo-Visma met nog meer nieuws over zijn shirt over de Ronde van Frankrijk. Eerder werd ook al beloofd dat de namen van de personen die het shirt snel zouden aanschaffen op het uiteindelijke Tour-shirt zouden komen.