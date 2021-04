Van Aert en Roglic in de Amstel Gold Race: wie is de kopman? "We begrijpen elkaar" en "Zondagavond een pintje drinken"

Wout van Aert rijdt zondag met de Amstel Gold Race de laatste koers van zijn voorjaar. En dat doet hij wel met wat ambitie.

Wout van Aert en Primoz Roglic zijn de grote favorieten voor de Amstel Gold Race zondag. "Mooi, dan hebben we samen zo'n 50% kans om de koers te winnen", zegt van Aert bij Sporza. "Ik weet niet of ik de grote favoriet ben, maar ik ben wel een van de kanshebbers. In de Amstel Gold Race doen er traditioneel veel ‘nieuwe’ renners mee, dan is het wat moeilijker om favorieten aan te duiden."

Twee kopmannen, zelfs dat zorgt niet voor problemen. "Primoz en ik vullen elkaar goed aan. Hij zal het meer moeten hebben van een aanval. Wordt er gesprint, dan zullen we eerder mijn kaart trekken. Ik heb vanaf afstand gezien hoe goed hij in vorm is. We zijn allebei kopman en we begrijpen elkaar goed. Op dat vlak verwacht ik zeker geen problemen."

Normaal ging van Aert de Amstel Gold Race zelfs niet rijden. "Het klopt dat mijn voorjaar iets langer duurt dan gepland, maar ik ben blij om hier te zijn. Ik ben gemotiveerd om mijn voorjaar op een mooie manier af te sluiten", vertelt hij nog. "Die laatste koers is toch altijd wat raar. Je denkt dan toch al eens aan volgende week, wanneer je een beetje vakantie hebt. Ik voel me nog goed, want ik heb niet zo veel koersen gereden. Ergens is het dan ook wel een beetje jammer om te gaan rusten. Ik ga eruit halen wat er nog in zit."

Dan mogen de teugels er eventjes af. "Zondagavond ga ik zeker een pintje drinken. Dan gaat de fiets een weekje aan de kant en kan ik wat tijd maken voor mijn gezin. Daarna begin ik weer op te bouwen richting Tour, met binnen een drietal weken een eerste hoogtestage."