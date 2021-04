Wat verwacht Roglic van de Amstel Gold Race? "Tot op heden heb ik in Nederland al vaker gefeest en bier gedronken dan gekoerst"

Twee ploegmaten die de grote favorieten zijn voor de Amstel Gold Race. Toch houdt Roglic zich aardig op de vlakte.

Roglic is tevreden over zijn huidige vorm, maar mikt wel op de Tour en de Olympische Spelen. “Pas in juli wil ik mijn allerhoogste niveau bereiken”, vertelt hij aan GVA. “Ik weeg nu 65 kilogram. Tegen de Tourstart wil ik graag nog één kilogram verliezen en tegelijk mijn huidige power behouden. Het gewicht is nu geen issue. Ik heb de luxe dat ik nu nog van het leven kan genieten, zoals soms een biertje drinken.”

Het parcours is door de coronacrisis gewijzigd naar enkele rondjes rijden. “Het is een snel parcours. Ik had het liever zwaarder gehad. De hellingen mochten wat langer en steiler, al zal het na een zware koers voldoende lastig zijn. Ik ben blij eindelijk de grootste koers van Nederland te kunnen rijden met mijn Nederlandse ploeg. Het wordt mijn tweede wedstrijd in Nederland na de ZLM Toer in 2017. Tot op heden heb ik in Nederland al vaker gefeest en bier gedronken, zoals tijdens onze jaarlijkse after season party, dan gekoerst.”

Toch lijkt hij zichzelf niet als favoriet te zien. “We staan met een sterke ploeg aan de start. Het snelle parcours ligt Wout beter dan mij. Ik ben dan ook bereid mijn kansen op te offeren voor Wout, die een snelle sprint heeft als extra wapen. Wout zakt pas zaterdag af naar Maastricht, dus we hebben nog niet gesproken over de tactiek. Ideaal zou zijn dat Wout tot diep in de finale in de wachtkamer kan zitten en zo krachten kan sparen. Het is aan Jonas Vingegaard en mij om er voor te zorgen dat Wout niet op alles moet springen wat er beweegt voor de finale begint.”