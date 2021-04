Adrie van der Poel komt met opvallende uitspraak: "Hij is de man van het voorjaar"

Het voorjaar zit erop en dan is het tijd om te evalueren. Vader van der Poel maakt ook zijn analyse en komt met een straffe uitspraak.

Wout van Aert won de Amstel Gold Race en daarmee zit het voorjaar erop. “Niks ten nadele van Wout van Aert, maar de man van het voorjaar is hij na deze overwinning nog steeds niet”, vertelt vader van der Poel onomwonden. “Dat is voor mij Tom Pidcock. Wat hij de voorbije weken als neoprof heeft laten zien, heb ik zelden meegemaakt.”

Een overzichtje… “Al in het openingsweekend rijdt hij met de besten mee. Vervolgens zit hij mee vooraan in de Strade. Een maand later wint hij de Brabantse Pijl en - laten we een kat een kat noemen - evengoed wint hij nu ook de Amstel Gold Race.”

De lof is nog niet ten einde. “Dan ben je geen gewone renner. Maar wat mij het meest bevalt: Pidcock durft. Hij wacht niet af en maakt mee de koers. Daaraan merk je dat Ineos woord heeft gehouden toen het voor het seizoen verkondigde dat het anders wilde koersen.”