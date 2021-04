Bob Jungels dan toch niet hersteld van hoofdpijn na val en moet forfait geven voor Ardennenklassiekers

Bob Jungels, voormalig winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, zal ontbreken in de Ardennenklassiekers. Aanvankelijk behoorde de Luxemburger wel tot de selectie voor de Waalse Pijl. Later kwam zijn ploeg dan toch met het nieuws naar buiten dat hij verstek geeft.

Na zijn valpartij in de Amstel Gold Race gaf Jungels al een woordje uitleg. "Het gaat wel", vertelde de AG2R-renner. "Ik heb pijn aan mijn hoofd. Het was een stomme val. Er was een jongen voor mij die gevallen is en ik kon hem niet meer ontwijken. Ik ben op mijn hoofd gevallen. Op dit ogenblik gaat het wel, met mijn lichaam is het wel oké."

Het is natuurlijk allesbehalve het ideale scenario om zoiets voor te hebben in aanloop naar de Waalse klassiekers. "Het is frustrerend, maar uitgezonderd de hoofdpijn zijn er geen grote problemen om met de fiets te kunnen rijden." Al werd er op dat moment toch ook al enig voorbehoud geplaatst bij de deelname aan de Waalse Pijl. "We moeten kijken met alle doktors of ik woensdag aan de start kan staan", klonk het.

VERVANGEN DOOR LAWRENCE NAESEN

Dat is inmiddels gebeurd en uiteindelijk werd besloten dat Jungels een rustperiode van een week zal inlassen. Daardoor mist hij uiteraard de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Lawrence Naesen vervangt hem. De anderen die woensdag starten zijn Dewulf, Godon, Champoussin, Paret-Peintre en Schär.