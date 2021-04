Meesterknecht wordt kopman bij Ineos: "Bernal is een fenomeen, meer verantwoordelijkheid na zijn forfait"

Bij Ineos schuiven ze met de pionnetjes voor de Ronde van de Alpen. Egan Bernal zou aanvankelijk de ploeg leiden in die wedstrijd, maar die gaat zich in Colombia voorbereiden op de Giro, zonder voorbereidingskoers. Dat schept dan weer mogelijkheden voor Pavel Sivakov.

De Ronde van de Alpen is op deze maandag van start gegaan in Brixen. De aankomst van de openingsetappe ligt in Innsbruck. Het is een rittenkoers die reeds op het palmares staat van Pavel Sivakov, die de editie van 2019 won. De Rus kan ook dit jaar weer zijn kans gaan, nu Bernal toch niet aanwezig is.

"Egan is een fenomeen die op zijn 22ste de Tour gewonnen heeft", steekt Sivakov bij Tuttobiciweb de loftrompet af voor zijn ploegmaat. "Welke wedstrijd hij ook rijdt, hij zal altijd kopman zijn. Ik krijg hier meer verantwoordelijkheid na zijn forfait."

Ik voel me sterker dan twee jaar geleden

Sivakov heeft dan ook al de mogelijkheden eens bekeken. "Ik denk dat de tweede en derde etappe beslissend zullen zijn voor het algemeen klassement. Ik houd goede herinneringen over aan de Ronde van de Alpen. Dat is de koers waarin ik mezelf ontdekt heb. Ik voel me sterker dan twee jaar geleden. Ik ben beetje bij beetje volwassener aan het worden. Ik ben zeker dat dat me voldoening zal geven."