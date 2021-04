Tom Boonen heeft zijn bedenkingen bij de fotofinish in de Amstel Gold Race

Het duurde zondag eventjes voor Wout van Aert uitgeroepen werd tot winnaar van de Amstel Gold Race.

De officials hadden toch aardig wat tijd nodig om de fotofinish te bekijken en tot het besluit te komen wie de winnaar van de Amstel Gold Race was. Het werd dan toch Wout van Aert. “De winnaar wordt niet bepaald door de lijn, maar door de opstelling van de fotofinish”, vertelt Tom Boonen aan HLN.

Boonen heeft zijn bedenkingen over de juistheid van een fotofinish. "De vraag is hoe correct zo'n meting nog is als het over zulke kleine verschillen gaat. Dat toestel meet wel juist, maar is de opstelling ervan honderd procent juist? Een fractie van een millimeter meer naar links of naar rechts en je krijgt een andere winnaar. Dat is geen wetenschap, dat is een mens die op zondagmorgen een camera komt neerzetten. Ik zeg: de winnaar wordt niet bepaald door de lijn, maar door de opstelling van de fotofinish."

Boonen kijkt op van wat van Aert liet zien. "Het doet geen afbreuk aan de prestatie van Van Aert. Hij mag absoluut trots zijn op zijn voorjaar. Eigenlijk is hij al bezig van vorige zomer, want zijn rustperiodes waren heel kort. Dat maakt het nog indrukwekkender."