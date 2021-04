Hekkensluiter van Amstel Gold Race doet opvallend verhaal over opgave in Ronde

Ivan Rovny was de allerlaatste in de Amstel Gold Race. Hij heeft een bijzonder verhaal over de Ronde van Vlaanderen te vertellen.

Rovny eindigde zondag als allerlaatste in de Amstel Gold Race. “Iemand moet de laatste zijn”, zegt Rovny aan Het Nieuwsblad. “Ik heb de hele wedstrijd gewerkt voor onze kopman, Roman Kreuziger. Maar de laatste twee ronden was het beste eraf. Ik zal je eerlijk zeggen dat ik overwogen heb om op te geven. Dat heb je met plaatselijke rondes. Je passeert telkens aan de finish. Heel verleidelijk om dan in een warme bus te gaan zitten.”

Rovny reed maar één keer de Ronde van Vlaanderen, maar gaf op. “Ja, schitterende koersen, maar niet voor mij. Ik ben zo'n renner die verloren rijdt bij jullie. Letterlijk. Bij die ene Ronde van Vlaanderen gaf ik na tweehonderd kilometer op en dacht ik een kortere weg naar de finish te nemen.”

Al draaide dat eventjes anders uit voor hem. “Ik bespaar je wat ik die middag meegemaakt heb. Weet alleen dat ik de bus pas heb teruggevonden toen de koers al een uur afgelopen was, er op twee of drie bussen na geen hond meer te zien was aan de finish en ik tien kilometer meer had gereden dan de renners die de Ronde wél hadden uitgereden. Echt gebeurd.”