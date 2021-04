Renster niet te spreken over startuur Waalse Pijl bij de vrouwen: "De start met een uur verschuiven zou al een meer acceptabele starttijd zijn"

De renster van Doltcini - Van Eyck Sport - Proximus gaf meer uitleg op Twitter. "Kan iemand mij uitleggen waarom het vrouwenpeloton om 8:35 uur moet starten, terwijl de mannenwedstrijd al om 16:08 uur finisht?"

Volgens Docx hadden de rensters perfect iets later kunnen starten en zo was het ook voor hen voordeliger geweest. "De start met een uur verschuiven kan al het verschil maken naar een meer acceptabele starttijd", aldus Docx.

Can someone please explain me why the women’s peloton has to start at 8:35 am, while the men’s race already finishes at 4:08 pm?



Moving the start by one hour can already make the difference to a more acceptable starttime.@flechewallonne