Tweede overwinning voor Gianni Moscon in Tour of the Alps, Simon Yates blijft leider

In de Tour of the Alps heeft Gianni Moscon ook de derde etappe op zijn naam gezet. Het is al de tweede ritoverwinning van de Italiaan in de rittenwedstrijd. Simon Yates blijft wel de leider.

In de Tour of the Alps heeft Gianni Moscon opnieuw een ritzege binnengehaald. In de derde etappe was hij namelijk net iets sneller dan Felix Grossschartner in de sprint. Michael Storer eindigde op de derde plaats. Het is al de tweede ritzege van de Italiaan in deze wedstrijd. De leidersplaats blijft wel voor Simon Yates na zijn uitstekende prestatie in de tweede etappe. De Brit van Team BikeExchange heeft 45 seconden voorsprong op Pavel Sivakov en 1 minuut en 4 seconden op Pello Bilbao.