Geen Jakob Fuglsang in de Vlaamse Ardennen. Ook de Ronde van Vlaanderen werd van zijn programma geschrapt.

Het was de ploegleiding die besliste om Fuglsang niet te laten starten. “In extremis besliste de ploegleiding dat het te ambitieus was om de Ronde van Vlaanderen te combineren met het Baskenland, gezien de Covid-procedures. Jammer, want ik had er echt een doel van gemaakt”, zegt Jakob Fuglsang aan Het Nieuwsblad. “Ik had ook al met Rolf Sørensen gepraat over mijn tactiek. Toen was Rolf nog de laatste Deense winnaar... Het is mooi dat Kasper Asgreen won.”

Al weet hij natuurlijk ook dat de concurrentie groot zal zijn. “Niks is onmogelijk, als je er maar in gelooft. Als belofte deed ik aan mountainbike. Ik was goed, maar op Nino Schurter stond geen maat. Waarom zou ik Van Aert, Van der Poel, Evenepoel of Alaphilippe niet kunnen kloppen? Vorig jaar was ik nog de beste in Lombardije.”

Het grote doel is de Olympische Spelen dit jaar. “Ik ga de Tour louter gebruiken als voorbereiding op Tokio. Ik ben ervan overtuigd dat wie op een klassement in de Tour mikt, niet gerecupereerd is om zes dagen later de wegrit in Tokio te winnen. Laat die jonge gasten maar proberen. Ik ga de Tour rijden zoals Alaphilippe vorig jaar deed. Hij werd een week later wereldkampioen. Je zag toen dat Roglic en Pogacar frisheid misten.”