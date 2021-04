Stond de fotofinish goed opgesteld bij sprint tussen Van Aert en Pidcock? "Heel gevoelig aan lichtinval"

Over de fotofinish die uitsluitsel bracht over de sprint tussen Wout van Aert en Tom Pidcock in de Amstel Gold Race, is het laatste woord nog altijd niet gezegd. Pidcock, de tweede in de uitslag, alludeerde er op de sociale media op dat de fotofinish niet duidelijk genoeg was.

De vraag is ook of die fotofinish precies genoeg stond opgesteld. "Je moet er van uitgaan dat die goed staat. Je kunt daar eindeloze discussies over voeren. Ik veronderstel van wel", aldus Tom Steels in Extra Time Koers. "'t Is te eenvoudig om te zeggen dat die niet goed staat. Dat kan hé, en dan is het aan de jury om daar op te letten. Wat goed is aan dit soort discussies, is dat ze er nog meer gaan op letten."

Eén zaak is wel duidelijk en dat is ook vastgelegd in het reglement: "Je kunt maar van één beeld uitgaan en dat is van een finishfoto", zegt Bram Tankink. Maat wat dan met het materiaal dat hiervoor gebruikt wordt? "De apparatuur die gebruikt wordt is dezelfde als bij atletiekwedstrijden, maar bij de instelling van het toestel moet je rekening houden met de snelheid van de renners of van de lopers", onderstreept Jempi Jooren.

2000 OPNAMES PER SECONDE

"Dat is een heel groot verschil", bendadrukt de in de finishfoto gespecialiseerde UCI-commissaris. De discussie is er vooral door de kleuren die op de fotofinish werden vastgesteld. "Een fotofinishbeeld bestaat uit 2000 opnames per seconde. De fotofinish is heel gevoelig aan lichtinval of bijvoorbeeld zonlicht."