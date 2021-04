Zou Evenepoel de Waalse Pijl kunnen veranderen? "Als iemand dat kan en durft, dan is het zeker Remco"

Remco Evenepoel is nu nog volop bezig klaar te geraken voor de Giro. De Waalse Pijl paste door de omstandigheden niet in de planning. De volgende jaren kan dat mogelijk wel het geval zijn. De Ardennenklassieker kan de aanwezigheid van een Evenepoel wel gebruiken.

Op de laatste meters op de Muur van Hoei is het altijd spektakel, maar voor het overige is de Waalse Pijl nu niet de meest spetterende wedstrijd. Dirk De Wolf vraagt zich in een Facebook Live bij Sporza af wat de aanwezigheid van een Evenepoel zou betekenen.

"Hij zou de Waalse Pijl wel eens kunnen doen veranderen. Als iemand dat kan en durft, dan is het zeker Remco", redeneert De Wolf. "Hij zal misschien proberen wegrijden op de Côte d’Ereffe of de Chemin des Gueuses om dan, net zoals in San Sebastián, met een voorsprong aan de slotklim te beginnen en de rest voor te blijven."

EXPLOSIVITEIT

Evenepoel kan de Waalse Pijl dus ook winnen? "Remco kan uiteraard die Muur van Hoei aan, maar ik weet niet of hij zo explosief is zoals die jonge gasten van nu: Pidcock, Pogańćar , Hirschi... Hij zal deze wedstrijd zeker nog rijden en meedoen voor de overwinning."