Felix Großschartner heeft eindelijk zijn overwinning beet in de Tour of the Alps: "Ik bleef positief en de beloning kwam vandaag met de zege"

In de Tour of the Alps was de Oostenrijker Felix Großschartner vandaag de sterkste. Zo heeft hij zichzelf eindelijk kunnen belonen voor zijn sterke prestatie in de rittenwedstrijd, want hij was er al twee keer kort bij.

Ook Großschartner zelf is uiteraard zeer tevreden met zijn overwinning. "Winnen is altijd geweldig, winnen in de buurt van Oostenrijk is nog beter. Na de tweede etappe zei ik tegen mezelf: "Doe gewoon je best, dag na dag", en dat heb ik gedaan. Twee keer lukte het niet, maar ik bleef positief en de beloning kwam vandaag met de zege", aldus de renner op de officiële website van BORA-Hansgrohe.

Het is een vertrouwensboost voor Großschartner, want binnen enkele weken start de Giro. "Op de laatste klim had ik de beste benen en ging ik er gewoon voor. Om twee weken voor de Giro te winnen van zo'n sterk deelnemersveld is speciaal en een grote boost in vertrouwen", legde Großschartner uit.