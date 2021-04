Raakt Evenepoel klaar voor de Giro? Deze morgen reed hij al een stukje van Luik-Bastenaken-Luik

Remco Evenepoel werkt hard aan zijn comeback, binnen twee weken rijdt de jonge Belg mee in de Giro. De renner van Deceuninck-QuickStep kwam vorig jaar in de Ronde van Lombardije hard ten val en is nog steeds aan het revalideren. De Aalstenaar is dus nu bijna back in bussiness...

Binnen een dikke twee weken gaat de Giro van start in Turijn. Dat is hét moment dat onze jonge landgenoot, Remco Evenepoel, zijn comeback maakt. Het ziet er goed uit voor de Belg. Deze morgen ging hij met zijn ploeg mee op verkenning en reed hij al La Redoute op, een beroemde col die zijn plaatsje in Luik-Bastenaken-Luik heeft.

Evenepoel doet nu alles in voorbereiding van de Giro, die zaterdag 8 mei van start gaat. Zo reed hij dus La Redoute op en werd de jonge renner Afgelopen vrijdag ook verwelkomd in het wielercentrum van Eddy Merckx in Gent, daar deed hij een tijdrittest met het oog op de openingsrit van de Ronde van Italië.

“Ik ging in alle vroegte op verkenning”, schreef Evenepoel op zijn Twitter boven een foto waarop te zien is dat hij La Redoute opklimt. Vervolgens wenste de 20-jarige renner zijn ploegmaats succes in Luik-Bastenaken-Luik. Afwachten nu wat de jonge klimmer kan presteren in de Giro na een lange afwezigheid…