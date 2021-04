Zeven renners, waaronder drie landgenoten, in vlucht van de dag Luik-Bastenaken-Luik

Luik-Bastenaken-Luik is deze ochtend rond 10u van start gegaan en er heeft zich al een kopgroep van zeven renners gevormd. De renners kregen al snel meer dan twee minuten voorsprong, dus is de vlucht van de dag al bevestigd.

In die kopgroep zitten drie landgenoten. Zo willen Laurens Huys, Aaron Van Poucke en Loïc Vliegen zich vandaag tonen in Luik-Bastenaken-Luik. Vliegen heeft nog een ploegmaat mee, want ook Lorenzo Rota zit in de kopgroep voor Intermarché-Wanty-Gobert.

Ook Lotto Soudal heeft een renner in de kopgroep, want Tomasz Marczynski, de enige niet-Belg in de selectie van de Belgische wielerploeg, zit in de vlucht van de dag. Ook Sergei Chernetski en Mathijs Paasschens zitten mee voorop.