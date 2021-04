Geen rol van betekenis voor Mauri Vansevenant in de finale van Luik-Bastenaken-Luik: "Daar voelde ik dat mijn kaars op was"

Mauri Vansevenant werd vooraf gezien als één van de outsiders voor de overwinning in Luik-Bastenaken-Luik, maar onze jonge landgenoot moest uiteindelijk tevreden zijn met de 80e plaats.

Zelf wist Vansevenant wel dat het lastig ging worden. "Vorig jaar heb ik ook Luik-Bastenaken-Luik gereden. Ik wist dus wel dat het zwaar ging worden. Gelukkig zat het mee met de weersomstandigheden. Ik denk dat we tevreden mogen terugkijken. Ik had een goed gevoel. Ik mag zeker niet klagen", aldus de renner van Deceuninck-Quick-Step na de wedstrijd.

Vansevenant had lovende woorden voor ploegmaat Serry. "In de breedte waren we immens sterk. Pieter Serry heeft meer dan tweehonderd kilometer op kop gereden, denk ik. Het was een hele sterke prestatie van hem."

Zelf voelde Vansevenant dat hij leeg was vanaf de Roche-aux-Faucons. "Vanaf Roche-aux-Faucons voelde ik wel dat mijn kaars op was. Ik ben dit jaar wel veel verbeterd, dat is het belangrijkste. Misschien kan ik ooit in de Ardennenklassiekers een mooie plaats veroveren. Hopelijk word ik ieder jaar een stukje beter", concludeerde de jonge Belg.

En wat volgt er nu nog voor onze landgenoot? "Mijn programma? Enkel de Ronde van Zwitserland en het BK is al zeker voor mij", legde Mauri Vansevenant uit.