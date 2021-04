Italiaanse renster van Trek-Segafredo kan tevreden terugblikken op voorjaar: "Het is nu tijd om te herstellen"

Een overwinning van de Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio, een tweede plaats in de Strade Bianche en twee keer een derde plaats in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Voeg daar nog een tiende plaats in de Omloop het Nieuwsblad, een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen en een achtste plaats aan toe in de Amstel Gold Race en dan heb je een uitstekend voorjaar gereden.

Deze resultaten zijn dit voorjaar van Elisa Longo Borghini. De Italiaanse renster kan dan ook tevreden terugblikken. Ze gaf een reactie op Twitter over de voorbije week. "Dag Ardennen! Een week van hard racen is voorbij. Veel geleerd en twee derde plaatsen in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Nu tijd om te herstellen en wat tijd door te brengen met de mensen waar ik het meest van hou voordat ik ga opbouwen voor de andere belangrijke doelen", aldus Longo Borghini.

