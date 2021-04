Amerikaan van Jumbo-Visma maakt goede indruk in openingstijdrit Ronde van Romandië: "Ik heb mezelf verrast"

Zo eindigde de Amerikaanse klimmer net buiten de top 10 op 16 seconden van de ritwinnaar Rohan Dennis. Zelf had Kuss zo'n goede prestatiet niet verwacht. "Ik heb mezelf verrast", legde hij uit op de officiële website van Jumbo-Visma.

"Ik heb hard gewerkt aan mijn tijdritfiets. Dit geeft me vertrouwen voor de rest van de week en de tijdritten die nog komen. Ik kijk uit naar de komende bergetappes, waar de verschillen gemaakt zullen worden", aldus Sepp Kuss.

💬 "This gives me confidence for the rest of the week and the time trials to come" - @seppkuss



