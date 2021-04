Geen amateur -en jeugdkoersen tot 16 mei: "We begrijpen de overheid niet"

Er zullen al zeker tot 16 mei geen koersen gereden worden bij de jeugd en de amateurs. Cycling Vlaanderen betreurd die beslissing en is klaar voor een mogelijke heropstart: "Zo is er geen perspectief, we begrijpen de overheid niet"

Cycling Vlaanderen vraagt vooral perspectief aan de overheid. “We snappen dat het virus moeilijk te bestrijden is”, klinkt het bij Cycling Vlaanderen in een artikel van Sporza. “Onze sporters, onze clubs en organisatoren begrijpen de huidige communicatie echter niet meer en wij betreuren dat een duidelijk perspectief uitblijft voor jeugd- en amateursport. Daarom vragen wij dat dit in de komende dagen snel duidelijk wordt want het eerstvolgende overleg is pas gepland op 11 mei. In afwachting worden wij helaas genoodzaakt de jeugd- en amateurcompetities stil te leggen tot en met 16 mei", aldus Cycling Vlaanderen.