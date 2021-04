OFFICIEEL: Britse klassementsrenner verlengt contract bij EF Pro Cycling

Hugh Carthy en EF Pro Cycling gaan langer met elkaar samenwerken. Dat heeft de wielerploeg deze avond bevestigd, want het contract van de Britse klassementsrenner werd verlengd. Hij zou zo al zeker tot 2023 bij de ploeg vastliggen.

Carty is een opkomend talent als klassementsrenner en vooral vorig seizoen in de Vuelta maakte hij heel wat indruk. Hij won er een ritzege en uiteindelijk eindigde hij op een knappe derde plaats in het algemeen klassement.

“I want to continue on this journey and play my part in this team’s great legacy.”



More on Hugh Carthy's exciting announcement here: https://t.co/P52Rhs4rkN pic.twitter.com/CSxHCBx9iy