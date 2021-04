Sportief directeur Jumbo-Visma tevreden over tweede etappe Ronde van Romandië: "De ploeg reed vandaag volgens plan"

Jumbo-Visma heeft een goede dag achter de rug in de Ronde van Romandië. Ze zaten de hele etappe goed voorin en kenden weinig problemen in de finale van de tweede rit. Jan Boven, sportief directeur van de ploeg, was dan ook tevreden.

De reactie van Jan Boven staat te lezen op de officiële website van Jumbo-Visma. "We waren voorbereid op aanvallen op de laatste klim. De aanvallen bleven uit, omdat er veel tegenwind was. De ploeg reed vandaag volgens plan en we zaten de hele etappe in een goede positie."

"Tony Martin bracht de andere jongens in een goede positie naar de voet van de laatste klim en uiteindelijk hadden we zes jongens over in de eerste groep", legde de sportief directeur uit op de website van de Nederlandse wielerploeg.