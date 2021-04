Nederlander maakt indruk in Ronde van Romandië en bleef als enige over van kopgroep: "Ik deed mijn best om de race zo hard mogelijk te maken"

In de tweede etappe van de Ronde van Romandië maakte de Nederlander Thymen Arensman indruk. Hij zat in de vlucht van de dag en de renner werd uiteindelijk als laatste pas gegrepen.

Op de site van Team DSM legde Arensman uit dat het de bedoeling was dat iemand van de ploeg in de ontsnapping zou geraken. "Vandaag hadden we een goed plan, iedereen was echt vastbesloten om te proberen voor een sprint te gaan met Nico Denz. We wilden de koers hard maken om een grote ontsnapping te krijgen, met iemand erin, dus het peloton moest snel gaan op de beklimmingen. Uiteindelijk zat ik er met een paar andere sterke jongens bij, dus dat doel was bereikt", legde de Nederlander uit.

Arensman voelde zich goed in de tweede etappe. "Nico Denz probeerde het echt en de jongens deden hun best om hem te positioneren en samen te werken, maar hij haalde het net niet in de eerste groep. Ik deed dan mijn best om de wedstrijd zo hard mogelijk te maken. Ik heb mijn benen kunnen testen op de laatste twee beklimmingen en het geprobeerd. Als ik zie hoe het team zich vandaag inzette voor ons doel, dan zijn dat goede voortekenen voor de rest van de week", aldus Arensman.