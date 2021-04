Opvallende oorzaak voor positieve dopingtest van Japanse renner: "Het was vier dagen na mijn oogoperatie"

Deze ochtend schreven we een artikel over het feit dat Atsushi Oka van Delko positief had getest op het gebruik van een verboden middel. Daarbij werd hij voor vier maanden geschorst, maar Oka heeft nu zelf meer uitleg gegeven over de oorzaak van die positieve test.

Zoals u HIER kan lezen heeft Atsushi Oka positief getest op het gebruik van acetazolamide, een middel dat op de lijst van verboden stoffen staat. Oka werd dan ook voor vier maanden geschorst door de UCI. Maar volgens Atsushi Oka kan hij er zelf niet veel aan doen. Bij Sporza staat namelijk te lezen dat hij op sociale media heeft uitgelegd dat de positieve dopingtest vier dagen na een oogoperatie heeft plaatsgevonden. Daarbij werd gebruik gemaakt van acetazolamide om drukpieken op het oog te voorkomen. De schorsing is vanaf januari ingegaan, dus vanaf eind mei zal Oka opnieuw wedstrijden mogen rijden.