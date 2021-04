Evenepoel traint rustig en lustig door en heeft zelfs woordgrapje in huis

Remco Evenepoel staat bijna voor zijn grote debuut in een grote ronde. Stress? Neen, daar lijkt hij geen last van te hebben voorlopig.

Terwijl ze in Schepdaal al helemaal wild worden (lees er HIER nog eens meer over) en enkele van zijn concurrenten rijden in de Ronde van Romandië, is Evenepoel gewoon nog in België.

Hij is na een stage nog eens wat hard aan het bijtrainen in eigen land op een aantal Waalse klimmetjes dezer dagen.

Dat is sowieso ook een goede voorbereiding op een aantal muurtjes die er in de Giro d'Italia ook sowieso zitten aan te komen.

Bovendien blijft Evenepoel het allemaal met de humor opnemen, getuige ook zijn woordspelletje in het gebeuren rond de Waalse stad Stavelot in de buurt van Spa.