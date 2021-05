Deceuninck-Quick.Step trekt met Bennett en Jakobsen naar Algarve

Van de 5 etappes is de kans groot dat er 3 op een massasprint zullen eindigen. Die boodschap heeft de Belgische formatie begrepen en ze nemen een voltallige sprintersploeg mee naar Portugal.

Het speerpunt van de selectie is Sam Bennett. De Ier wil in Portugal nog vertrouwen opdoen voor de Ronde van Frankrijk.

Maar wie de lead-out van Bennett wordt, daarnaar is het nog gissen. De ploeg neemt niet alleen vaste lead-out Michael Morkov mee, maar ook Bert Van Lerberghe, Davide Ballerini en Shane Archbold. Bovendien heeft Ronde van Vlaanderen-winnaar Kasper Asgreen ook al laten zien dat hij een aardig stukje kan sprinten. Met Fabio Jakobsen staat er nog een topsprinter aan de start voor The Wolfpack maar de Nederlander is vooral bezig aan zijn comeback.

We are happy to return next week at the start of the @VoltAlgarve (5-9 May), a race our team has won on four occasions: https://t.co/DV9DVokEbE pic.twitter.com/WrF7PNtRUE