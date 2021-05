Emma Norsgaard zet ook tweede etappe Festival Elsy Jacobs op haar naam en heeft eindwinst beet

Emma Norsgaard heeft vandaag haar eindoverwinning van de Festival Elsy Jacobs veilig gesteld. De Deense van Movistar zette ook de laatste etappe op haar naam en haalde het voor Maria Giulia Confalonieri en Sofia Bertizzolo.

Ook in de tweede etappe heeft Emma Norsgaard laten zien dat ze de sterkste was in koers. De Deense zette de laatste etappe namelijk ook op haar naam en heeft zo haar eindwinst veilig kunnen stellen.

In de sprint haalde Norsgaard het vandaag van de Italiaanse rensters Maria Giulia Confalonieri en Sofia Bertizzolo. In het eindklassement eindigt Norsgaard voor de Canadese Leah Kirchmann en de Nederlandse Karlijn Swinkels.