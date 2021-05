Van Wilder maakt indruk met prestatie op slotdag in de Ronde van Romandië: "Ilan was buitengewoon"

Het is een uitstekende week geweest voor Ilan Van Wilder in de Ronde van Romandië, waar hij in zijn nog prille carrière een paar mooie momenten mocht beleven. Twee keer top tien in ritten in lijn, uiteindelijk derde in het jongerenklassement en vierde in de afsluitende tijdrit: zeer knap.

Uiteraard was ook Van Wilder zelf in de wolken over zijn prestatie in de tijdrit. De Belg van DSM kwam zelfs dicht in de buurt van de tijd van Geraint Thomas. "Ik ging er helemaal voor in de tijdrit. Ik was in staat om voluit te gaan over de hele duur van het parcours. Het is een beetje jammer dat ik de top drie misloop met één seconde, maar ik ben nog altijd heel blij met deze uitslag!"

Dat is ook meer dan terecht. Ook binnen zijn ploeg zagen ze een sterke Van Wilder. "Ilan was buitengewoon goed", stelt wielercoach Marc Reef op de site van DSM. "Hij reed de hele tijd aan een goed tempo. Om vierde te kunnen eindigen na zo'n zware week en terug te kunnen slaan na die finish bergop, is heel goed."