🎥 "Het moeilijkste circus": nog één keer terugblikken op Luik met blik achter de schermen bij ploeg van Aru en Armée

Het was weer een voorjaar waarin het genieten was van de klassiekers. Ook van Luik-Bastenaken-Luik, de meest recente klassieker in het wielerseizoen. Qhubeka ASSOS, de ploeg van Sander Armée en Fabio Aru, blikt daar nog een keer op terug.

Altijd super wanneer wielerteams een blik gunnen achter de schermen. Deceuninck-Quick.Step doet dat regelmatig in de vorm van een video en dus ook Qhubeka ASSOS. Het is de derde aflevering in hun videoreeks 'Race For Change'.

Ze noemen de aflevering rond Luik-Bastenaken-Luik 'Het moeilijkste circus'. Omdat er haast niet op het vlakke gereden worden. "De zwaarste klassieker van het jaar", zo wordt Luik-Bastenaken-Luik in het kamp van Qhubeka ASSOS beschreven. Kijk hieronder naar het filmpje waarin de ploeg u meeneemt achter de schermen.

De editie van 'La Doyenne' van 2021 was qua resultaat geen topeditie voor het team. Het deed niet mee voor één van de betere ereplaatsen. Simon Clarke was de best geplaatste renner en kwam in hetzelfde groepje binnen als Dylan Teuns.