Droom van Italiaan valt in duigen: vals positieve coronatest ontzegt hem deelname aan Giro

De coronatesten zullen ook nog voor zenuwen zorgen bij heel wat ploegen. Je zal maar de Giro missen door een negatieve test. Of door een vals positieve test: nog erger. Dat is wel het los van Alessandro Tonelli,

De 28-jarige Tonelli zou dit jaar voor de derde maal aan de start komen van de Giro. Speciaal uiteraard voor een Italiaanse rennere. In 2020 reed Tonelli voor de eerste keer de Giro uit. Een vals positieve test houdt hem echter weg van de start in Turijn.

De renner van Bardiani-CSF-Faizanè testte immers één keer positief op Covid-19. De drie tests die nadien volgden waren negatief. Het mag echter niet baten voor Tonelli, want het minste risico dient geschuwd te worden. "In overleg hebben we beslist om niet van start te gaan en geen collega's in gevaar te brengen."

Het is uiteraard wel een ontgoochelende Tonelli die reageert op zijn Instagrampagina. "Mijn maandenlange opofferingen verdwijnen in het niets, maar het zij zo."