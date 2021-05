Remco Evenepoel proeft al eens van het Giro-gevoel: "Speciaal, ik hoop dit vast te houden tot het einde van de koers"

Remco Evenepoel zal toch al een beetje het gevoel hebben dat de Giro begonnen is, ook al is de eigenlijke start pas voor zaterdag. Donderdagavond heeft wel de ploegenpresentatie in Turijn al plaatsgevonden, met uiteraard ook de nodige aandacht voor Evenepoel.

Net als zijn ploegmaats van Deceuninck-Quick.Step werd Evenepoel voorgesteld met het oog op de start van de Giro. De man die in de Ronde van Lombardije zo onfortuinlijk ten val kwam werd ook even aan het woord gelaten.

Het is een lastige periode geweest

Hij is klaar om dat nu allemaal achter zich te laten en te koersen. "Eerst en vooral ben ik heel blij om weer bij de jongens te zijn. Tien maanden zonder koers is een behoorlijk lange periode. Het is een lastige periode geweest, ook met hier en daar een tegenslag. Ik moet iedereen in de staff en de ploeg bedanken die me geholpen heeft om zo goed mogelijk terug te komen."

Evenepoel sprak ook over zijn gevoel op de ploegenpresentatie, nu zijn deelname aan de Giro zo dichtbij is. "Ik ben gewoon blij. Het was een speciaal gevoel om dit podium op te stappen. Ik hoop dat ik dit gevoel kan vasthouden tot het einde van deze koers."