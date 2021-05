Setmana Valenciana gaat na ritwinst voor Spaanse derde dag in met Van Vleuten nog altijd als leidster

Het was zo'n indrukwekkende Annemiek van Vleuten die de openingsetappe van Setmana Valenciana had gewonnen. Ze zal moeilijk van de eindzege te houden zijn. De derde etappe vat ze alvast nog aan als leidster. De tweede rit werd gewonnen door Sandra Alonso.

De openingsetappe was zwaar genoeg om een groot verschil te maken - Van Vleuten won met een kloof van meer dan twee minuten. Op dag 2 mocht het dan wel een iets lichter parcours zijn dat de rensters in Spanje voorgeschoteld kregen. In Vila-Real draaide het uit op een massasprint.

SPRINTSER VAN MOVISTAR TWEEDE

De dames met een goede spurt konden het zich niet permitteren deze kans te verspillen, aangezien het maar een rittenkoers is van vier dagen. Bijna was Movistar opnieuw aan het feest. Gutiérrez stuitte echter op de nog snellere Sandra Alonso van Bizkaia Durango. De Italiaanse Fidanza van BikeExchange maakte de top drie compleet.

Logischerwijs bleef Annemiek van Vleuten na die massasprint ook aan de leiding in het algemeen klassement. Afwachten of die leidersplaats in het gedrang komt in de voorlaatste etappe. Dan vertrekken de rensters in Sagunto om na 107 kilometer aan te komen in Valencia.