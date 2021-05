Filippo Ganna al onder de indruk van Evenepoel: "Ik zag dat Remco geweldige benen had"

Filippo Ganna is weer een dagje langer in het bezit van 'la maglia rosa'. Remco Evenepoel maakte wel al indruk op de Italiaan van Ineos. Ganna kon in de derde rit de tegenstand wat monsteren op de hellingen en stelde vast dat Evenepoel vlotjes naar boven reed.

Een andere ploeg dan Ineos knapte het grootste deel van het werk op en dat was wel fijn voor Ganna & co. "De mannen van Bora waren sterk. Ze legden het tempo hoog op de klimmetjes. Ik zag veel sprinters lossen. Ik denk niet dat we nog met veel renners bij mekaar waren op het einde. Al bij al was het voor mij een gemakkelijke dag."

Is er één renner die Ineos wel eens zou kunenn aanvallen? Ganna hoeft er niet lang over na te denken. "Ik zag op één van de laatste beklimmingen dat Remco geweldige benen had. Ik denk wel aan mijn eigen ploeg en niet aan de andere teams. Het is heel speciaal om de leiderstrui te dragen. Uiteraard probeer ik de leiderstrui te verdedigen, maar we hebben twee kopmannen in de ploeg die ook ondersteuning nodig hebben."

WOENSDAG IN DIENST VAN BERNAL EN SIVAKOV

Er komt woensdag een heuvelachtige etappe aan. Ondanks zijn roze trui kruipt Ganna in de rol van helper. "Het gaat een zware dag worden, ik ga in dienst van Egan Bernal en Pavel Sivakov rijden. Ik moet gewoon mijn job doen. Als ik dan de trui verlies, is het zo. Dan is dat geen probleem. We zullen zien hoe het zit in de benen en het hoofd. "