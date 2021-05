Lastige finale biedt Peter Sagan mooie kans en Remco Evenepoel een uitdaging

Peter Sagen deed in de sprint in Novara al een keertje mee. De Girorit met aankomst in Canale moet hem nog beter liggen. De lastige finale is wellicht zwaar genoeg om de pure sprinters overboord te gooien. Dan komt Sagan nog meer in beeld als kandidaat-winnaar.

Startplaats van de etappe is in Biella. Na een vlakke aanloop - uitgezonderd enkele knikjes - van meer dan honderd kilometer gaat het in de laatste tachtig kilometer geregeld op en af. Na de eerste tussensprint duiken de eerste hellingen van deze Giro op, met eerst die naar Piancanelli. Vijf kilometer lang klimmen de renners daar aan een gemiddeld stijgingspercentage van zes procent.

Eenzelfde stijgingspercentage kent de helling naar Castino en die is nog een kilometer korter. De top van de etappe ligt in Manera na een klim van vierde categorie. Ook die naar Castino valt overigens in deze klasse, enkel de klim naar Piancanelli is er eentje van derde categorie.

7% OP WEG NAAR GUARENE

Op weg naar Guarene loopt het ook nog kort bergop aan een stijgingspercentage van 7%. Waarna er nog een tweede tussensprint ligt en dan de strijd om de etappezege helemaal kan losbarsten. Het is dan nog uitkijken of er een puncher zich aan een late aanval waagt, om dan in grotendeels dalende lijn op de finish af te stevenen.

© photonews

De eerste hellingen die eraan te pas komen, dat betekent uiteraard ook een aantal afdalingen. De eerste die Remco Evenepoel zal rijden sinds zijn terugkeer in het peloton na zijn valpartij in een afdaling in de Ronde van Lombardije. Toch opletten dus in het laatste gedeelte van deze etappe. Als Evenepoel veilig en wel aan de finish geraakt, is er weer een reden meer om in een sterke Giro van hem te gaan geloven.

MOGELIJK SAGAN VS ULISSI

Voor de sprinters is deze etappe in principe net te zwaar. Een type als Ewan zou het misschien ook moeten kunnen als hij even goed klimt als in Milaan-Sanremo. De Australiër heeft zelf echter al aangegeven dat dit niet het geval is. Sagan heeft dus het perfecte profiel: een helling over kunnen en ook snel zijn aan de meet. Ook een renner als Ulissi beschikt over die extra punch in een pittige etappe.

© photonews

Gianni Moscon is één van de mannen in vorm na zijn twee ritzeges in de Ronde van de Alpen. In de tweede rit mengde de Italiaan zich in de debatten om de bonificaties. Moest er iets met leider Gianna gebeuren, kan Moscon nog altijd proberen om voor Ineos de leiderstrui in de ploeg trachten te houden.