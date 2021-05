Valerio Piva geniet van succes bij Intermarché-WG: "Vechten als leeuwen, niets minder dan historische overwinning"

Valerio Piva heeft al heel wat watertjes doorzwommen in zijn loopbaan. Met een ploeg als Intermarché-Wanty-Gobert winnen in de Giro, heeft wellicht nog meer waarde dan bij een ander team. Niet moeilijk dat ze bij de Belgische formatie het woord 'historisch' in de mond nemen.

Altijd maar aanvallen, altijd maar proberen, met weinig kans op die ultieme bekroning. Als het dan toch een keertje lukt, smaakt het dubbel zo zoet. "Al sinds het begin van het seizoen vechten we als leeuwen. Elke koers opnieuw hebben we het geprobeerd, zonder ooit op te geven. We worden beloond, en op wat voor manier", aldus een enthousiaste Piva.

"We wisten dat lange vluchten onze grootste kans op succes zouden betekenen", vervolgt de Italiaanse sportdirecteur. "Dat dit al in de derde rit gebeurt, is gewoon fantastisch. Ik hield Taco van der Hoorn via zijn oortje op de hoogte van zijn voorsprong en drong er bij hem op aan om alles te geven zodat hij zichzelf de mooiste overwinning uit zijn carrière cadeau kon doen."

Voor zo'n nummer moet je ontzettend goed in vorm zijn

Voor de renner is het een groots moment, voor zijn wielerploeg evenzeer. "Ook voor ons team is dit niets minder dan een historische overwinning. Voor zo’n sterk nummer moet je ontzettend goed in vorm zijn. Hij houdt hier een heel peloton in zijn eentje af! Ik ben een geweldig tevreden sportdirecteur."