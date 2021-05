Opgave Landa na zware valpartij door ritwinnaar van gisteren, ook Sivakov onderuit

Mikel Landal heeft opgegeven in de Giro d'Italia. In een bloedstollende finale ging hij zwaar onderuit bij een verkeerseiland.

De finale van de vijfde rit in de Giro d’Italia was er eentje die ontsierd werd door heel veel valpartijen in de slotkilometers.

Eerst was klassementsrenner Pavel Sivakov aan de beurt. Bij een golfbeweging in het peloton ging de Rus onderuit nadat hij tegen een boom was gebotst. Hij reed de laatste vijftien kilometer uit met een bebloede schouder en arm. Er wordt gevreesd voor een sleutelbeenbreuk.

Even verder ging de jarige Joe Dombrowski tegen de vlakte. Hij botste op de seingever die een verkeerseiland aangaf. In zijn val nam hij ook Mikel Landa mee die lang op het asfalt bleef liggen. De kopman van Bahrain Victorious stapte uit de Giro. Door het tijdverlies verloor Dombrowski zijn tweede plaats in de rangschikking aan Louis Vervaeke.