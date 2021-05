Naast Landa moeten ook Sivakov en Bidard opgeven in de Ronde van Italië

Voor een aantal renners is het wonden likken na de vijfde Girorit. Kort na die rit bleek al dat Landa niet verder zou kunnen. Het medische verdict valt bij hem niet mee. Ook Ineos ziet een belangrijke naam uit koers stappen: de Giro van Pavel Sivakov zit er op.

Waar Landa in de absolute finale ten val kwam, was Pavel Sivakov op een eerder moment al tegen de grond gegaan. De Rus reed nadien verder, maar op beeld viel al op dat het met zijn schouder niet goed zat. Na onderzoek bleek dat een plaat die hij had vanwege een sleutelbeenbreuk beschadigd is. Sivakov - tweede kopman achter Bernal - moet dus opgeven met een schouderblessure.

De Giro gaat dus verder zonder twee klassementsmannen: exit Sivakov en exit Landa. Bij die laatste is ook al meer geweten over de aard van zijn blessures. Die vallen zoals gevreesd niet mee. De Spanjaard van Bahrein Victorious heeft een sleutelbeenbreuk opgelopen en heeft ook enkele ribben gebroken.

OOK SLEUTELBEENBREUK BIJ BIDARD

Bij Ineos en Bahrein, maar ook bij AG2R zitten ze met het handen in het haar. De Franse formatie moet ook voort zonder één van zijn renners: François Bidard. De Fransman was betrokken bij dezelfde val als Landa en Dombrowski. Bidard heeft zijn linkersleutelbeen gebroken.